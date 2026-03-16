إيران ترفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60%

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الاثنين، رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60%، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، وذلك في الزيادة السنوية التي تأتي بعد أشهر من احتجاجات مناهضة للحكومة بدأت على خلفية معيشية.

وتعدّل إيران الحد الأدنى سنويا قياسا إلى التضخم الذي بلغ مستويات قياسية تحت وطأة العقوبات الدولية في الأشهر التي سبقت الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

كما نقلت وكالة تسنيم عن وزير العمل قوله: "بعد موافقة الحكومة" سيرتفع الحد الأدنى الشهري للأجور من 103 ملايين ريال إلى 166 مليونا في العام المقبل (الذي يبدأ بعد أيام، وفق التقويم الهجري الشمسي الذي تعتمده إيران).