بزي الحرس الثوي.. برلمان إيران يصنف الجيوش الاوروبية "منظمات إرهابية"

شفق نيوز - طهران

رد البرلمان الإيراني، على تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري كمنظمة إرهابية بتصنيف الجيوش الأوروبية على أنها "منظمات إرهابية"، وذلك خلال جلسة علنية عقدت اليوم الأحد، والتي ارتدى النواب الإيرانيون خلالها زي الحرس الثوري.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "الشعب الإيراني يعتبر الحرس الثوري جزءاً منه، ومن وجهة نظر إيران، فإن جيوش الدول الأوروبية هي (منظمات إرهابية)".

واعتبر قاليباف أن "الإجراء غير المسؤول الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بتوجيه اتهام باطل وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، والذي جاء وفقًا لأوامر رئيس الولايات المتحدة وقادة الكيان الصهيوني، قد سرّع من وتيرة تهميش أوروبا في النظام العالمي المستقبلي".

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني: "ليعلم الجميع أن الشعب الإيراني يعتبر الحرس الثوري جزءاً لا يتجزأ منه، حيث تولى مسؤولية حمايته وكان حاضراً إلى جانبه في جميع المصاعب، من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل، إلى مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى دوره في إعادة الإعمار ومكافحة الحرمان".

وتابع قائلاً: "إن مثل هذه الهجمات لا تؤدي إلا إلى تعزيز التماسك الاجتماعي لدعم الحرس الثوري، من أجل الحفاظ على كرامة البلاد وأمنها القومي".

قال قاليباف: "إن الأوروبيين، بمحاولتهم ضرب الحرس الثوري، الذي كان أكبر عقبة أمام انتشار الإرهاب في أوروبا، قد أضروا بأنفسهم، ومرة ​​أخرى، في طاعة عمياء للأمريكيين، اتخذوا قرارات تتعارض مع مصالح شعوبهم"، موضحاً أن "أوروبا تحاول من خلال هذه الإجراءات إرضاء سيدها، الولايات المتحدة، حتى تتوقف عن تهديد سلامتها الإقليمية".