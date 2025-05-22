إيران ترد على أنباء "اختطاف" ناقلة نفط قرب ميناء جاسك

شفق نيوز/ نفت القوات البحرية للجيش الايراني، يوم الخميس، "اختطاف" ناقلة نفط متعلقة بالإمارات وترفع علم بنما بالقرب من ميناء جاسك.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، أنه "في أعقاب تقرير خبري لشركة الأمن البحري (أمبري) من أن ناقلة نفط ترفع علم بنما اختُطفت بالقرب من ميناء جاسك ونسب ذلك الى إيران، رفضت العلاقات العامة للقوات البحرية للجيش الايراني هذه المزاعم رفضاً باتاً".

وأعلنت القوات البحرية للجيش الايراني، أن "أي حادث بالمواصفات المزعومة لم يقع في المياه الخاضعة لسيادة أو إشراف الجمهورية الاسلامية الايرانية، وان جميع التنقلات البحرية في هذه المنطقة تتم حسب الأصول وتحت اشراف القوات البحرية للجيش الايراني".

وأضافت، أن "اطلاق مفردة (اختطاف) على هذا الحادث من دون تقديم أدلة دامغة وبالاستناد فحسب الى رسائل مزعومة، هو مصداق صارخ للتهويل الاعلامي وحرف الحقائق وان نسب هذه السفينة الى ما يسمى اسطول (الظل) الايراني، هو مزاعم لا اساس لها وتفتقد الى اي مستند حقوقي وفني وتثار فقط في سياق تكرار السيناريوهات الدعائية المضادة لايران".

وأكدت العلاقات العامة للقوات البحرية، أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة دائما بالقوانين والمعاهدات الدولية للملاحية البحرية، وان المزاعم المثارة في هذا التقرير، هي اجراء يهدف الى ايجاد الاحتقان في المنطقة وتضليل الرأي العام العالمي".

وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، قالت أول أمس الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا عن اعتراض ناقلة ترفع علم بنما وعليها منتجات مرتبطة بالإمارات على بُعد نحو 51 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من ميناء بندر جاسك الإيراني.

وأفادت الشركة بورود إشارة عن "خطف" السفينة.

وذكرت أمبري، أن تقييمها هو أن الناقلة مرتبطة "بأسطول الظل" الإيراني. مضيفة أن مكتب مراقبة الأصول بوزارة الخزانة الأمريكية صنف سفينة مشابهة بموجب برنامج العقوبات على إيران.