إيران ترد على ترمب بوضع منشآت الطاقة والتكنولوجيا الأميركية والإسرائيلية ضمن بنك أهدافها

شفق نيوز- طهران

توعدت ايران الاحد باستهداف منشآت الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه الأميركية والإسرائيلية في المنطقة إذا تعرضت بنيتها التحتية للوقود والطاقة لأي هجوم.

وقال الناطق الرسمي باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، في بيان، إنه بعد التحذيرات السابقة، فإن أي انتهاك أو استهداف للبنية التحتية للوقود والطاقة في إيران سيقابله استهداف شامل للبنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التابعة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هدد بتوجيه ضربات واسعة إلى منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

وبحسب منشور على منصة تروث سوشال، توعد ترمب بأن تبدأ الضربات الأميركية من "أكبر محطة" قبل التوسع إلى منشآت أخرى.