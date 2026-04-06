إيران ترجح: العملية الأميركية جنوب أصفهان استهدفت سرقة اليورانيوم المخصب

شفق نيوز- طهران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، إن العملية الأميركية جنوب أصفهان "فشلت فشلاً ذريعاً"، مشيراً إلى تلقي طهران مقترحات عبر وسطاء تتضمن خطة أميركية من 15 بنداً.

وأضاف بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن "هناك احتمال أن تكون العملية الأميركية جنوب أصفهان مخططاً لسرقة اليورانيوم الإيراني المخصب"، مبيناً أن "النقطة التي هبطت فيها الطائرات الأميركية بعيدة جداً عن الموقع الذي زُعم أنه مكان اختباء الطيار".

وتابع أن "العملية الأميركية فشلت فشلاً ذريعاً وقواتنا كررت حادثة طبس التاريخية"، في إشارة إلى حادثة سابقة فشلت فيها عملية أميركية داخل إيران.

وأشار إلى أن طهران "تلقت بعض المقترحات عبر الوسطاء، ونُقلت لها الخطة الأميركية ذات الخمسة عشر بنداً من خلال باكستان وبعض الدول الصديقة"، مؤكداً أن "هذه المقترحات مبالغ فيها للغاية وغير معتادة وغير منطقية".

وأوضح بقائي أن بلاده "أعدت ردودها وستعلن عنها بشكل صريح متى دعت الحاجة"، مشدداً على أن "المفاوضات لا تتوافق مع الإنذار النهائي أو التهديد بارتكاب جريمة حرب".

وكانت تقارير إعلامية أميركية قد كشفت في وقت سابق ، تفاصيل عملية إنقاذ نفذتها قوات خاصة أميركية داخل إيران لاستعادة ضابط أنظمة تسليح من طاقم مقاتلة "إف-15 إي" أُسقطت جنوب غربي البلاد، بعد أكثر من 24 ساعة من اختبائه في منطقة جبلية، وسط غطاء جوي وعمليات إسناد مكثفة.

وأمس الاحد، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عملية إنقاذ الفرد الثاني من طاقم طائرة F-15 التي تحطمت داخل إيران بأنها من "أكثر" عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكداً أن الجيش الأميركي دفع بعشرات الطائرات المزودة بأسلحة متطورة لاستعادة ضابط برتبة عقيد كان خلف خطوط القوات الإيرانية في جبال وعرة.

وأشار إلى إنقاذ الطيارين بشكل منفصل من عمق أراضي "العدو"، مع تعمد عدم إعلان إنقاذ الأول لحماية العملية الثانية، معتبراً أن نجاح المهمتين يثبت تحقيق تفوق جوي أميركي في الأجواء الإيرانية.