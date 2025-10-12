إيران.. تراجع حاد في معدلات الأمطار هو الأكبر منذ أكثر من نصف قرن

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تراجع كبير في معدلات الأمطار خلال العام المائي الحالي، مسجّلة انخفاضا غير مسبوق بنسبة 56% مقارنة بالمعدل المسجل خلال الـ57 عامًا الماضية، ما ينذر بتفاقم أزمة المياه في البلاد.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "فارس" الإيرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن بيانات الوزارة أظهرت أن مجموع الهطولات المطرية من بداية العام المائي الحالي (الذي بدأ في 23 أيلول/سبتمبر 2025) وحتى 9 تشرين الأول/أكتوبر لم يتجاوز 1.6 مليمتر فقط، مقارنة بـ3.9 مليمتر كمعدل طويل الأمد و3.6 مليمتر في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق التقرير، فإن 22 محافظة إيرانية – من بينها طهران، اصفهان، خوزستان، فارس، كرمان، خراسان، سيستان وبلوشستان، كردستان، همدان، زنجان، ويزد – لم تشهد أي هطول للأمطار خلال هذه الفترة، مسجّلة انخفاضا بنسبة 100% مقارنة بالمعدل طويل الأمد.

كما سجلت باقي المحافظات انخفاضات متفاوتة، منها: أذربيجان الشرقية: 97%، أذربيجان الغربية: 94%، أردبيل: 92%، البرز: 91%، قزوين: 85%، سمنان: 64%، خراسان الشمالية: 58%.

وفي المقابل، كانت محافظة غولستان الاستثناء الوحيد، حيث سجلت زيادة بنسبة 48% في معدل الأمطار مقارنة بالمعدل طويل الأمد، إذ بلغت كمية الأمطار فيها 33 مليمترا، مقابل 22 مليمترا خلال نفس الفترة من السنوات السابقة.

التقرير حذّر من أن استمرار هذا التراجع الحاد في الهطولات المطرية من شأنه أن يُفاقم أزمة شحّ المياه في إيران، وهو ما يتطلب من جميع الفئات، بما في ذلك المواطنين والمصانع والمؤسسات الحكومية، تبني إجراءات صارمة لترشيد استهلاك المياه.

ويؤكد الخبراء، وفق التقرير، ضرورة تقليل الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 20% لكل مستخدم، سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي، لتفادي تداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية خلال الفترات المقبلة.