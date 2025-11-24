إيران تدين مقتل الطبطبائي

شفق نيوز - طهران

دانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، مقتل القيادي العسكري البارز في حزب الله هيثم الطبطبائي، إثر ضربة إسرائيلية.

واعتبرت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، الغارة الإسرائيلية "انتهاكا فاضحا" لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، و"اعتداء وحشيا" على السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية للبنان.

وأشارت إلى ضرورة "محاكمة ومعاقبة قادة هذا النظام لارتكابهم هذا العمل الإرهابي والجريمة الحربية"، مبينة أن "الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار، وتقاعس وصمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها تجاه الاعتداءات المستمرة، أمر مؤسف وغير قابل للتبرير".

يذكر أن إسرائيل أعلنت، يوم أمس الأحد، اغتيال القائد العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي في غارة جوية أوقعت خمسة قتلى،

ووفق السلطات اللبنانية، فإن هذه الضربة هي الخامسة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار قبل سنة.

وأكّد حزب الله في بيان مقتله، كما نعى أربعة من عناصره قتلوا مع الطبطبائي في الضربة ذاتها.