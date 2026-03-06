إيران .. تدمير طائرتين مسيرتين إحداهما "إم كيو 9" والأخرى من طراز "هيرمس"

شفق نيوز - طهران

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، يوم الجمعة، تدمير طائرة مسيرة من طراز إم كيو 9 في سماء لورستان، وأخرى من طراز هيرمس في محيط طهران.

وفي وقت سابق من صباح اليوم قال المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني، إن "هناك أسلحة جديدة لمواجهة العدوان العسكري الصهيوني الأمريكي"، مردفا بالقول، إن "قواتنا مستعدة لحرب طويلة الأمد، وعلى العدو أن يتوقع ضربات موجعة في كل موجة عملياتية".

وأفاد المتحدث، أن الدفاعات الجوية للحرس الثوري دمرت طائرة مسيرة اسرائيلية حاولت استهداف مواقع في أصفهان.

في غضون ذلك أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، أن الغارات الأخيرة التي شُنت على العاصمة طهران استهدفت موقفا للسيارات و منزلين سكنيين ومركزا طبيا ومحطة وقود.

وفي السياق أفاد الهلال الأحمر الإيراني، بتضرر 14 مركزا طبيا و9 مراكز تابعة لنا إثر هجمات اسرائيل والولايات المتحدة.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.