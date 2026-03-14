إيران تدعو إلى إخلاء الموانئ والمواقع العسكرية الأميركية في الإمارات

شفق نيوز- طهران

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، المواطنين الإماراتيين إلى إخلاء الموانئ والمواقع العسكرية الأميركية داخل الإمارات.

وقال المتحدث، إن "الجيش الأميركي، بعد تدمير قواعده العسكرية في المنطقة، لجأ إلى الموانئ والأرصفة ومخابئ داخل بعض مدن الإمارات"، مشيراً إلى أنه "قام بإطلاق صواريخه مستهدفاً جزيرة أبو موسى الإيرانية وأجزاء من جزيرة خارك".

وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر من حقها المشروع استهداف مواقع إطلاق الصواريخ الأميركية المعادية في الموانئ والأرصفة ومخابئ القوات الأميركية داخل بعض المدن الإماراتية، دفاعاً عن سيادتها الوطنية وأراضيها".

كما دعا المواطنين في دولة الإمارات والمناطق السكنية إلى "إخلاء الموانئ والأرصفة والمواقع التي تتواجد فيها القوات الأميركية داخل المدن الإماراتية لتجنب تعرضهم لأي أذى".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤول عسكري أميركي، بتنفيذ ضربات جوية طالت منشآت عسكرية في جزيرة "خارك" الإيرانية، شملت مستودعات للصواريخ والألغام البحرية، وذلك في ظل وتيرة متسارعة من التصعيد الميداني الذي تشهده المنطقة.

في المقابل، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مصادر مسؤولة تأكيدها أن الوضع في جزيرة "خارك" "مستقر تماماً"، مشددة على أن المنشآت النفطية لم تتعرض لأي أضرار وأن أنشطة التصدير متواصلة كالمعتاد.

كما لفتت المصادر إلى سلامة جميع الكوادر والعاملين في قطاع النفط داخل الجزيرة، نافيةً وقوع إصابات في صفوفهم.

يأتي ذلك في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.