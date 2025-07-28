إيران تدرس الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي والحرس الثوري يحذر أوروبا

شفق نيوز- طهران

كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني ابراهيم رضائي، يوم الاثنين، عن دراسة الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال رضائي، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "أعضاء اللجنة يعكفون على صياغة مشروع قانون يلزم الحكومة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، في حال تفعيل آلية الزناد من قبل الترويكا الأوروبية".

وأضاف أن "لجنة الأمن القومي النيابية ناقشت التداعيات المترتبة على تفعيل آلية الزناد لو حصل، والتي نصت عليها الدول الأوروبية الثلاث في الاتفاق النووي"، مبينا أن "غالبية أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية دعوا الى إعداد مشروع قانون بهذا الشأن وإرساله إلى الجلسة العامة للبرلمان بعد إقراره من قبل اللجنة".

وبشأن مشروع القانون المقترح، أوضح أنه وفقا لهذا المشروع، في حال تفعيل آلية الزناد، ستلزم الحكومة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مبيناً أن هذا المشروع ما زال قيد الصياغة في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.

في المقابل، حذر رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، الأوروبيين من تفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران.

وقال خادمي، إنه "إذا أراد الأوروبيون القيام بأية خطوات، فإن لدينا خيارات يمكننا استخدامها بشكل فعال"، مضيفاً أن "الأوروبيين أنفسهم سيكونون الخاسر الأكبر في هذه الحالة".

وتأتي هذه التصريحات، وسط مباحثات اجراها الوفد الإيراني في إسطنبول، يوم الجمعة الماضي، مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في وقت تهدد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات على طهران.