إيران تدرس الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الهجوم على لبنان

شفق نيوز- طهران

أفاد إعلام إيراني، يوم الأربعاء، بأن طهران تدرس الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار إذا استمرت إسرائيل بمواصلة هجومها على لبنان.

وبحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن "إيران تدرس إمكانية الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار إذا استمر الكيان الصهيوني في انتهاكه بهجومه على لبنان".

وأوضح المصدر أن "الولايات المتحدة وافقت على وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك ضد المقاومة الإسلامية في لبنان، ضمن خطة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، إلا أن الكيان الصهيوني شنّ هجمات وحشية على لبنان منذ صباح اليوم في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار".

وتابع، أنه "في الوقت الذي تدرس فيه إيران إمكانية انسحابها من خطة وقف إطلاق النار، تحدد القوات المسلحة الإيرانية أهدافاً للرد على عدوان الكيان الصهيوني على لبنان اليوم".

وأضاف "إذا لم تستطع الولايات المتحدة كبح جماح عدوانها في المنطقة، فإن إيران ستساعدها في هذا الأمر بشكل استثنائي وبالقوة".

وفي خضم هذه التطورات، ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، انتهاكات وقف إطلاق النار في إيران ولبنان، وفقاً لما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن عراقجي أشاد خلال حديثه مع منير بـ"الدور البنّاء والمسؤول الذي تضطلع به الحكومة الباكستانية في إنهاء الحرب وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حول انتهاكات وقف إطلاق النار في إيران ولبنان من قبل الكيان الصهيوني".

كما أشار الجانبان، إلى المكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكدا على أهمية استمرار التنسيق ومتابعة النقاط المتفق عليها في تلك المكالمة.

ويأتي هذا في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء، أن إسلام آباد ستستضيف وفدين من الولايات المتحدة وإيران الجمعة للتفاوض "على اتفاق نهائي لحلّ الخلافات كلّها".

واضطلعت باكستان التي تربطها علاقات جيّدة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبجارتها إيران بدور وسيط بين واشنطن وطهران في الأسابيع الأخيرة.

وجاءت هذه المواقف الإيرانية بعد وقوع انفجارات عدّة جنوب إيران وشن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على لبنان وذلك بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن ليلة الثلاثاء – الأربعاء، موافقته على تعليق قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين، بناءً على محادثات أجراها مع باكستان، كاشفاً عن تلقي مقترح إيراني من 10 نقاط، معتبراً أنه يشكل أساساً عملياً للتفاوض.