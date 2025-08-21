إيران تختتم مناورات عسكرية استخدمت فيها صواريخ ومسيرات

شفق نيوز- طهران

أعلنت إيران، مساء الخميس، اختتام القوة البحرية للجيش مناورات "الاقتدار المستدام 1404" الصاروخية، بعد تحقيق جميع الأهداف المقررة مسبقاً.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن هذه المناورات شملت إطلاق مجموعة متنوعة من الصواريخ قصيرة المدى وبعيدة المدى، إضافة إلى صواريخ كروز البحرية من طراز "نصير" و"قدير"، وصواريخ ساحلية مضادة للسفن من طراز "قادر"، إلى جانب استخدام الطائرة المسيّرة الانتحارية "باور 5"، وذلك في منطقة شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

وخلال مناورات "الاقتدار المستدام 1404" الصاروخية التي أجرتها القوة البحرية للجيش الإيراني، نجحت الطائرة المسيّرة الانتحارية "باور 5" في تدمير هدفها المحدد.

وجرى تنفيذ عملية تدمير الهدف المسبق التخطيط بواسطة "باور 5" في المنطقة العامة للمناورات بشمال المحيط الهندي وبحر عمان، حيث تمكنت الطائرة من قطع مسافة 400 كيلومتر وإصابة الهدف.

وتُعد "باور 5" طائرة مسيّرة هجومية ذكية وانتحارية، قادرة على الإقلاع من على متن الوحدات البحرية ومنصات الإطلاق، وتتمتع بقدرة على تدمير الأهداف الساحلية وكذلك الأهداف البحرية المتحركة.