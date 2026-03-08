إيران تختار المرشد الجديد بـ"أغلبية ساحقة"

شفق نيوز- طهران

أعلن عضو في مجلس خبراء القيادة الإيراني، يوم الاحد، عن اختيار المرشد الإيراني الجديد، خلفا لعلي خامنئي، الذي اغتيل بضربة إسرائيلية – أميركية.

وقال عضو المجلس في تصريحات إعلامية: تم اختيار الزعيم الجديد، بأغلبية ساحقة من قبل أعضاء مجلس الخبراء".

وأضاف "أسم الخامنئي سيستمر إن شاء الله".

وكان الرئيس الأميركي هدد اليوم، باستهداف المرشد الجديد، اذا لم يحصل على موافقة أميركية، مؤكدا أن المرشد الجديد "يجب أن يأخذ موافقتنا".

وطرح مؤخرا اسم مجتبى خامنئي، نجل المرشد السابق، للمنصب، لكن ترمب أبدى رفضه له.