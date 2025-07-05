إيران تخاطب "الصحة العالمية" بشأن استهداف إسرائيل لمراكز طبية

شفق نيوز – طهران

أعلن رئيس هيئة الطوارئ الإيرانية جعفر ميعادفر، يوم السبت، أن بلاده تتابع عبر المسارات القانونية والدولية "جرائم" اسرائيل إثر الاعتداءات الأخيرة التي طالت منشآت طبية.

وقال ميعادفر، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، إن أحد مراكز الطوارئ في البلاد "تعرض للدمار الكامل"، رغم كونه منشأة مدنية خالية من أي طابع عسكري، مؤكداً أن 11 سيارة إسعاف تضررت بشكل جسيم خلال الهجمات.

وأشار إلى أن بلاده خاطبت منظمة الصحة العالمية بشأن تلك الاعتداءات، في إطار المساعي لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات التي طالت البنى التحتية الصحية.

ونفذت إسرائيل في 13 يونيو/حزيران الماضي، عملية جوية مفاجئة أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت خلالها مواقع عسكرية ومنشآت نووية وأخرى مدنية في إيران، وأسفرت عن مقتل عدد من العلماء والقادة العسكريين الإيرانيين البارزين.

وردّت إيران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة طالت مدناً ومنشآت إسرائيلية، في تصعيد غير مسبوق بالمواجهة المباشرة.