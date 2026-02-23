إيران تحذر أميركا: مفاوضات الخميس ستحدد مصير جنودكم في المنطقة

شفق نيوز- طهران

أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، يوم الاثنين، أن نتائج مفاوضات الخميس المرتقبة ستكون "حاسمة"، مشيرة إلى أنها ستحدد مصير الجنود الأميركيين في المنطقة.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة الجديدة من المحادثات في جنيف، بوساطة سلطنة عُمان، في إطار استئناف المسار التفاوضي الذي شهد جولتين غير مباشرتين خلال الأسابيع الماضية.

وقال المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إن "محادثات يوم الخميس المقبل تعد اختباراً لترمب، وستحدد ما إذا كان الجنود الأمريكيون سيذهبون إلى الجحيم أم سيعودون إلى أميركا".

وأشار رضائي، إلى الحرب والمواجهة بين إيران والولايات المتحدة في حال فشلت الجولة الثالثة من المفاوضات النووية غير المباشرة في جنيف.

ويقود الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما يمثل الجانب الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.