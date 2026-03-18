إيران تحذر موظفي وسكان 5 منشآت في دول خليجية: سنضرب خلال ساعات

شفق نيوز- طهران

أطلق مقر "خاتم الأنبياء" العسكري في إيران، يوم الأربعاء، تحذيرات من استهداف خمس منشآت في السعودية والإمارات وقطر خلال الساعات المقبلة.

وبحسب تحذير عاجل للحرس الثوري الإيراني نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية جاء فيه: "إلى المواطنين والمقيمين في محيط المنشآت الآتية: مصفاة سامرف ومجمع الجبيل للبتروكيمياويات في السعودية، ومجمع مسيعيد للبتروكيمياويات وشركة مسيعيد القابضة (التابعة لشركة Chevron) ومصفاة رأس لفان (المرحلتان 1 و2) في قطر، وحقل الغاز الحصن في الإمارات".

وأشار إلى أن "هذه المنشآت ستتعرض لضربات عسكرية خلال الساعات المقبلة، وعلى جميع الموظفين والسكان في المحيط إخلاء المكان فوراَ حفاظاً على سلامتكم".

كما نقلت الوكالة الإيرانية عن مقر "خاتم الأنبياء" قوله "حذرنا سابقاً من أنه إذا تعرضت البنى التحتية الاقتصادية والطاقوية في إيران للعدوان فسنهاجم مصدر العدوان بشدة".

وأضاف المقر أن "استهداف البنى التحتية للوقود والطاقة والغاز في البلد المصدر للعدوان حق مشروع لنا وسنرد بقوة في أول فرصة".

وكانت أجزاء من حقل بارس الجنوبي للغاز ومنشآت نفطية في منطقة عسلوية في إيران قد تعرضت لهجوم أميركي-إسرائيلي.

وأشار إعلام عبري إلى أن هذه الغارة تمثل أول استهداف للبنى التحتية الاقتصادية الإيرانية وتأتي ضمن التصعيد الموعود ضد المنشآت الحيوية في إيران.

ويُعد حقل بارس الجنوبي أكبر حقل للغاز الطبيعي في إيران، ويقع في محافظة بوشهر، كما يمثل الجزء الإيراني من أكبر حقل غاز بحري في العالم، والذي تتقاسمه طهران مع قطر في مياه الخليج.