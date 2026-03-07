إيران تحذر مواطنيها من التعاون مع "العدو" بارسال صور أو مقاطع فيديو

شفق نيوز- طهران

حذرت وزارة الأمن الإيرانية، يوم السبت، من أي تعاون مع العدو عبر إرسال صور أو فيديوهات إلى القنوات الفضائية المعادية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة له.

وذكرت الوزارة، أنها "ستتعامل بحزم مع كل من يتعاون مع العدو من خلال إرسال صور أو فيديوهات إلى القنوات الفضائية المعادية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة له".

وأكدت الوزارة للشعب الإيراني أن "هذه الأفعال تحت المراقبة، وأنه سيتم التعامل معها وفقاً للمادة 4 من قانون تشديد العقوبات على المتعاونين مع الكيان الصهيوني والدول المعادية".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.