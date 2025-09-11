إيران تحذر من آلية الزناد: سنرد بقوة

شفق نيوز- طهران

حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، من تفعيل آلية الزناد، مؤكداً أن بلاده ستتخذ اجراءً قوياً للرد على ذلك.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إن تعاون طهران مع وكالة الطاقة الذرية، لن يكون كالسابق بسبب التغيرات الميدانية بعد ضرب المنشآت النووية.

وأوضح أن "الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد إطارا جديدا للتعاون، وأن الوكالة الدولية قبلت بالمخاوف الإيرانية بشأن المنشآت التي تعرضت للهجوم.

وبحسب وزير الخارجية الإيراني، فإن "تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر مستقل، وليس له أي صلة بالشروط الأوروبية.

وتابع: "إذا تم تفعيل آلية الزناد فسنتخذ قرارا قويا ومجلس الأمن القومي هو من سيحدد طبيعة الرد".

وخلص عراقجي، إلى القول إن الخروج من معاهدة الحد من الانتشار النووي أحد خيارات إيران وليس الخيار الوحيد.