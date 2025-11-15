إيران تحذر من "عواقب خطيرة" للتصعيد الأميركي في الكاريبي

شفق نيوز- طهران

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، من العواقب الخطيرة لتصعيد التحركات العسكرية الأميركية في منطقة البحر الكاريبي.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، قوله، "إننا نحذر من العواقب الخطيرة لتصعيد التحركات العسكرية الأميرية في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية على السلام والأمن الدوليين"، داعيا إلى "احترام السيادة الوطنية لفنزويلا وسلامة أراضيها".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، "التهديد باللجوء إلى القوة ضد الحكومة الشرعية والمنتخبة في فنزويلا انتهاكًا واضحًا للقانون وانتهاكًا جسيمًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير ومبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية منه".

وأشار إلى "تقارير دولية عديدة تصف الهجمات الأميركية على قوارب الصيد بأنها عمليات قتل تعسفي وخارج نطاق القضاء"، مؤكدًا على ضرورة "الكف عن استغلال قضية مكافحة تهريب المخدرات لانتهاك السيادة الوطنية لفنزويلا وسلامة أراضيها".

كما ذكر بـ"مسؤولية الأمم المتحدة والأمين العام نفسه في منع انتهاكات السلم والأمن الدوليين وتعزيز الأحادية العدوانية على المستوى الدولي".