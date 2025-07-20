إيران تحذر من أزمة مياه وتدعو سكان طهران لتقليل الاستهلاك

شفق نيوز- طهران

حذرت السلطات الإيرانية، يوم الأحد، من أزمة مياه خانقة، داعية سكان العاصمة طهران إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك.

وذكر رئيس مجلس مدينة طهران مهدي جمران: "يسعى مدير عام شركة موارد المياه في طهران، إلى توفير المياه للعاصمة لتجنب انخفاض ضغطها، على السكان أنفسهم ترشيد استهلاك المياه لمنع حدوث أي انخفاض في الضغط".

وأضاف جمران بحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية: "لسوء الحظ، تفاقمت المشكلة، وآمل أن نتمكن من إنهاء أحد المشروعين الجاري تنفيذهما بحلول نهاية الصيف لمعالجة الوضع".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد صرح سابقاً بأن مشكلة نقص المياه تؤثر على جميع القطاعات الخاضعة لسيطرة الدولة في الحياة العامة، لذا يجب أن يكون الحل شاملاً وجذرياً.

ووفقاً لما نقله مكتبه الصحفي، أكد الرئيس على ضرورة تشكيل لجان خبراء تضم متخصصين وموظفين حكوميين من جميع الجهات المعنية لمعالجة نقص المياه.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن 30% من المياه التي تستهلكها طهران تأتي من مصادر جوفية تحت المدينة، بينما تُستمد الـ70% المتبقية من خمسة خزانات مياه حول العاصمة.

وأفادت الوكالة أنه حتى 15 تموز/ يوليو، انخفض منسوب المياه في كل خزان بشكل كبير: إلى 7% في خزان "لار"، و10% في "ماملو"، و43% في "لتيان"، و37% في "أمير كبير"، و52% في "تاليغان".

ويبلغ إجمالي كمية المياه في الخزانات بإيران حالياً 414 مليون متر مكعب، بينما يبلغ المتوسط السنوي لهذا الوقت 925 مليون متر مكعب.

ويوم الجمعة الماضي، أكد المدير العام للشركة الإيرانية الحكومية لموارد المياه هاشم أميني في بيان له أن نحو نصف سكان المدن في إيران يواجهون نقصاً في مياه الشرب.

وأشار أميني إلى أنه في أقل من 30 عاماً، انخفضت كمية الموارد المائية المتجددة في إيران من 132 مليار متر مكعب إلى 90 مليار متر مكعب، أي بنسبة تزيد على 30%، وفي المقابل، ارتفع استهلاك المياه في البلاد.