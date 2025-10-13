إيران تحذر من تداعيات التصعيد بين أفغانستان وباكستان

شفق نيوز- طهران

حذرت إيران، يوم الاثنين، من تداعيات التصعيد بين باكستان وأفغانستان، مبينة أن أي توتر في العلاقات بين هذين البلدين قد يترتب عليه تداعيات تتجاوز حدودهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "أحد المحاور المهمة بالنسبة لنا هو الأمن والاستقرار في البيئة المحيطة بنا، كلا من أفغانستان وباكستان هما جارتانا المسلمتان، ونحن نرى أن أي توتر في العلاقات بين هذين البلدين قد يترتب عليه تداعيات تتجاوز حدودهما".

وتابع: "لقد أصدرنا بيانا، أمس الأحد، وأعلنا موقفنا بوضوح، والذي يدعو الطرفين الى الحوار وممارسة ضبط النفس"، مشددين على أن "الخلافات بين أفغانستان وباكستان يجب أن تُحل عبر الحوار والتفاعل السلمي"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أمس الأحد، بشدة "الاستفزازات الأفغانية"، متوعدا بـ"رد قوي وفعال" بعد المواجهات الحدودية التي وقعت ليلاً بين البلدين الجارين.

وقال شريف، في بيان له، إنه "لن يكون هناك أي مساومة على الدفاع عن باكستان، وسيقابل كل استفزاز برد قوي وفعال"، متهماً سلطات "طالبان" الأفغانية بالسماح لـ"عناصر إرهابية" باستخدام أراضيها.

يأتي ذلك فيما أعلنت باكستان، إغلاق نقاط حدودية مع أفغانستان، عقب تبادل القوات الحدودية للدولتين إطلاق النار الكثيف خلال الليل.

من جهتها، أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان، أنها قتلت 58 جندياً باكستانياً في عمليات حدودية الليلة الماضية، مشيرة إلى أن الوضع على الحدود أصبح طبيعيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في ساعة مبكرة من يوم أمس الأحد، اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان بنجاح.

ووفقا للوزارة، "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند".

وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل... وكانت ناجحة".

وكانت الطائرات المسيرة والمقاتلة الباكستانية قد نفذت مطلع هذا الأسبوع عدة هجمات في أفغانستان، بما في ذلك هجوم في كابول استهدف مسلحين يعتقد أنهم وراء تصاعد الهجمات، فيما تتهم إسلام آباد حكام "طالبان" في أفغانستان بدعم أو على الأقل إيواء المسلحين على الرغم من التحذيرات المتكررة.