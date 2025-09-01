إيران تحدد رسمياً مصدر دخول الطائرات المسيّرة الإسرائيلية

شفق نيوز- طهران

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزیزي، إن قوات حرس الحدود رصدت دخول طائرات مسيّرة إسرائيلية إلى إيران عبر الأراضي الأذربيجانية، وذلك خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وأضاف عزیزي أن "حرس الحدود الإيرانيين أكدوا بشكل واضح أن الكيان الصهيوني استخدم حدود أذربيجان للتسلل بطائرات مسيرة باتجاه إيران".

وأشار المسؤول البرلماني إلى أن رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية الإيرانية أثارتا الموضوع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، موضحاً أن الأخير "طلب الاطلاع على الوثائق والأدلة".

وتابع: "سواء قدمنا الوثائق أم لا، تبقى الحقيقة قائمة ولا يمكن إنكارها".

واندلع تصعيد عسكري استثنائي استمر 12 يوماً بين إسرائيل وإيران في حزيران يونيو الماضي، وقد شهدت المعارك تبادلاً مكثفاً للضربات الجوية والهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، استهدفت خلالها إسرائيل مواقع عسكرية ومنشآت نووية داخل إيران، فيما ردّت طهران بهجمات صاروخية ومسيّرات على مدن وأهداف إسرائيلية.

وأبرزت الحرب الدور الحاسم للطائرات المسيّرة في إعادة رسم قواعد الدفاع الجوي، بعدما اعتمد الطرفان عليها كسلاح رئيسي لاختراق الدفاعات وإغراقها بالأهداف.

وانتهى الصراع بوقف إطلاق نار هش بوساطة أميركية، وسط تحذيرات دولية من أن هذه الجولة قد تكون مقدمة لتصعيد أكبر في المنطقة.