إيران تحتج لدى الأمم المتحدة على استخدام 5 دول أراضيها في هجمات أميركية

شفق نيوز- طهران

قدمت إيران، اليوم الخميس، احتجاجاً رسمياً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن استخدام أراضي وأجواء خمس دول في هجمات أميركية ضدها، وفق ما أعلن سفيرها الدائم لدى المنظمة الدولية أمير سعيد إيرواني.

وقال إيرواني، في رسائل منفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن "احتجاجها الشديد والصريح" إزاء ما وصفه بإتاحة أراضي تلك الدول لارتكاب أعمال عدوانية وشن هجمات مسلحة ضد أراضي دولة ثالثة.

وأضاف أن إيران تدعو حكومات قطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مراعاة مبادئ حسن الجوار، ومنع استمرار استغلال أراضيها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار إيرواني، في رسائله، إلى أوقات شن الهجمات على إيران انطلاقاً من الدول المذكورة.

ويأتي ذلك عقب فشل جولة مفاوضات عُقدت بين واشنطن وطهران في باكستان يوم 12 أبريل / نيسان، وانتهت دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي أطلقتها واشنطن بمشاركة إسرائيل في 28 فبراير / شباط الماضي تحت اسم "الغضب الملحمي".

وكان ترمب قد أعلن، الثلاثاء الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المباحثات.