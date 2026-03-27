إيران تحتج دولياً على الإمارات وتلوّح بحق "الدفاع المشروع"

أرسل مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، يوم الجمعة، رسالة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، حول إتاحة الإمارات أراضيها وأجواءها لشن هجوم على إيران.

وقال إيرواني، في الرسالة إن إيران "تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة، بما في ذلك ممارسة الحق في الدفاع المشروع".

وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قبل أيام، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الست والأردن يدين تحرّكات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز ويطالب طهران بوقف جميع الهجمات غير المبررة.

بينما أوضحت طهران أن صواريخها "تستهدف حصرا القواعد والمراكز المرتبطة بعدوها الأول الولايات المتحدة".

وفي المقابل، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن أي استهداف للمدنيين أو البنية التحتية أو أي تهديد لأمن الطاقة والملاحة الدولية "لن يمر دون محاسبة"، مؤكداً أن حق الدفاع عن النفس مكفول لبلاده.

فيما حذرت وزيرة الدولة الإماراتية لانا نسيبة من التداعيات الخطيرة للسلوكيات الإيرانية على الاقتصاد العالمي، مؤكدة على ضرورة حماية الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد العالمية.

يذكر أن الإمارات قد أعلنت منذ بداية الحرب التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية عدائية ضد إيران، وعدم تقديم أي دعم لوجستي في هذا الشأن.