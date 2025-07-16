إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية وتعتقل طاقمها في خليج عمان

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات القضائية في إيران، يوم الأربعاء، احتجاز ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان، بسبب تهريب مليوني لتر من الوقود، وفقاً لما نقلته شبكة أخبار الطلبة الإيرانية.

وقال رئيس القضاء في إقليم هرمزجان، مجتبى قهرماني، إن احتجاز السفينة جاء عقب رصد مستمر لأنشطة تهريب وقود مشبوهة على الحدود البحرية الإيرانية في بحر عمان، مشيراً إلى أن جهات إنفاذ القانون قامت بتفتيش الناقلة بعد الاشتباه في حمولتها.

وأوضح قهرماني أن السفينة احتُجزت بسبب "عدم اكتمال الوثائق القانونية" المرتبطة بحمولتها، مضيفاً أن السلطات اعتقلت 17 شخصاً، من بينهم قبطان الناقلة وأفراد طاقمها، في إطار الإجراءات القانونية.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن القضية أُحيلت إلى الجهات المختصة في مدينة جاسك، فيما لا يزال التحقيق القضائي مستمراً. ولم تُكشف حتى الآن جنسية السفينة أو وجهتها.