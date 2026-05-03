إيران تحبط تهريب 50 مليار ريال في منفذ مهران الحدودي مع العراق

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت قيادة حرس الحدود في محافظة إيلام الفيلية في إيران، يوم الأحد، ضبط كمية ضخمة من العملة النقدية في منفذ "مهران" الحدودي (المحاذي لمحافظة واسط العراقية)، كانت بحوزة مسافرين أجانب يعتزمون مغادرة البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن قائد حرس الحدود في المحافظة قوله، إن الكمية المضبوطة بلغت 50 ملياراً و386 مليون ریال إيراني، كانت مخبأة بأسلوب "احترافي" داخل حقائب سفر تعود لمسافرين أجنبيين.

وأكد قائد حرس الحدود في إيلام الإيرانية، التحفظ على المضبوطات والمتهمين لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محليّة وتقارير صحفية من الداخل الإيراني، برصد حالة من النقص الحاد في السيولة النقدية داخل أجهزة الصراف الآلي (ATM)، لا سيما في محافظة "كرمانشاه" الكوردية الحدودية.

وأقر مواطنون، بصعوبة الحصول على العملة الورقية من الأجهزة في الشوارع الرئيسية والفرعية خلال الأيام الماضية.

وتصاعدت التحذيرات في الأوساط الإيرانية من انعكاسات عمليات تهريب النقد إلى الخارج، وسط مخاوف من أن تكون هذه العمليات جزءاً من "مخطط" يهدف إلى خلق حالة من الاستياء الشعبي عبر تغييب العملة الورقية من التداول اليومي، وشل حركة الأسواق المحلية.