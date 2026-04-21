إيران تتوعد دول الجوار: استخدام أراضيكم لمهاجمتنا سيعني نهاية إنتاج النفط

شفق نيوز- ترجمة خاصة

وجهّ نائب قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد سيد مجيد موسوي، مساء اليوم الثلاثاء، تحذيراً شديد اللهجة إلى دول الجوار، مؤكداً أن أي تسهيلات تُقدم لشن هجوم على إيران ستضع إمدادات النفط في المنطقة ضمن دائرة الاستهداف.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن موسوي قوله إن أي "خطأ" أو "اعتداء" يستهدف الأراضي الإيرانية مستقبلا سيقابله رد حاسم، مشيراً إلى أن القوات الإيرانية ستحدد أهدافها بناء على المصلحة الوطنية وتطلعات الشعب.

وفي تصعيد للهجة الخطاب تجاه الجيران الإقليميين، ربط موسوي بين أمن إيران واستقرار قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، حيث صرح قائلا: "على جيران إيران الجنوبيين أن يدركوا أنه في حال استخدام جغرافيتهم أو منشآتهم من قبل الأعداء للقيام بعمل عدائي ضد الشعب الإيراني، فإن ذلك سيعني نهاية إنتاج النفط في المنطقة".