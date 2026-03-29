إيران تتوعد بـ"رد انتقامي" باستهداف منازل القادة والمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين

شفق نيوز- طهران

توعد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، مساء اليوم الأحد، باستهداف منازل القادة والسياسيين الأميركيين والإسرائيليين في المنطقة رداً على قصف الأحياء السكنية في المدن الإيرانية.

ووفقاً لبيان مقتضب لمقر خاتم الأنبياء، أعلى هيئة لقيادة العمليات العسكرية المشتركة في القوات المسلحة الإيرانية، أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فإن هذا يأتي رداً على "أعمال الشر والإرهاب التي يرتكبها الأعداء الأميركيون والصهاينة، واستهدافهم منازل الشعب الإيراني في مدن مختلفة".

وأضاف أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كإجراء انتقامي، ستستهدف منازل القادة والمسؤولين السياسيين الأميركيين والصهاينة في المنطقة والأراضي المحتلة".

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت مساء اليوم الأحد، تضرر أكثر من 93233 منشأة مدنية و600 مدرسة منذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير 2026 على البلاد.

من جهته، ذكر مسؤول بمحافظة غيلان الإيرانية، أن خمسة منازل تعرضت للدمار بالكامل فيما تضررت 22 وحدة سكنية إثر هجوم على قرية بالمحافظة.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أكدت أمس الأول الجمعة، أن الهجمات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت إيران ألحقت أضراراً في 82 ألف مبنى مدني، بما في ذلك مستشفيات ووحدات سكنية ومنازل يقطنها نحو 180 ألف شخص.

وقالت المنظمة الأممية، إن الدمار شمل مباني في 20 محافظة إيرانية من أصل 32 هي مجموع محافظات البلاد.