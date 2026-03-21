إيران تتوعد بـ"تكتيكات صاروخية" جديدة: سماء إسرائيل ستبقى مضاءة هذه الليلة

شفق نيوز- طهران

أعلنت القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، عن وجود "تكتيكات" صاروخية جديدة، فيما توعدت باستهداف إسرائيل هذه الليلة بشكل كبير.

وقالت القيادة في بيان لها: ابتداء من هذه اللحظة أعلن عن التفوق الصاروخي لإيران في سماء الأراضي المحتلة.

وأضافت: التكتيكات وأنظمة الإطلاق الجديدة التي ستستخدم في الموجات القادمة ستدهش القادة الأميركيين والصهاينة. حسب وصفها.

وبينت: سماء جنوب الأراضي المحتلة ستبقى مضاءة لساعات هذه الليلة. كما ورد على لسانها.

في المقابل، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، مساء السبت، إن إيران أصبحت "أضعف من أي وقت"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "إيران أطلقت صاروخاً عابراً للقارات لضرب عواصم أوروبية".

وأضاف زمير في كلمة: "ننسق بشكل وثيق مع الأميركيين ونتقاسم بنك أهداف مشتركاً وخططنا العسكرية منسقة ومتزامنة"، لافتاً إلى أن "قيادة المنطقة الشمالية صدقت على خطط مواصلة القتال ولا احتواء بعد الآن بل مبادرة وهجوم".

وأقر رئيس الأركان الإسرائيلي، "نشهد خسائر مؤلمة في صفوف المدنيين نتيجة الهجمات الصاروخية، ونشعر بثقل المسؤولية والثمن الذي تدفعه الجبهة الداخلية في الحرب".