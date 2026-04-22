إيران تتوعد: العين بالعين.. وناقلة بناقلة

شفق نيوز- طهران

توعدت إيران، اليوم الأربعاء، بالرد بالمثل على أي استهداف لناقلاتها النفطية، مؤكدة أنها لن تتهاون إزاء ما وصفته بـ"الاعتداءات البحرية".

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي في تصريحات صحفية نقلتها وسائل اعلام ايرانية، إن "العين بالعين وناقلة نفط مقابل ناقلة نفط"، مضيفاً أن رد بلاده خلال الأربعين يوماً من الحرب كان "حاسماً وقوياً".

وأضاف رضائي أن إيران "لن تصمت أمام قراصنة البحر"، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن "الخصوم لن يتمكنوا من تحويل خسائرهم إلى انتصار".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة حاويات لاستهداف مباشر بنيران زورق عسكري إيراني، على بعد نحو 15 ميلاً بحرياً شمال شرق سواحل سلطنة عُمان، ما أسفر عن أضرار في هيكل السفينة وغرفة قيادتها.

في المقابل، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر قولها إن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت النار على السفينة بعد تجاهلها تحذيرات صادرة عنها، مؤكدة أن الحادث تسبب بأضرار كبيرة.