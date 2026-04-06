إيران تتسلم شحنة مساعدات عراقية ثانية وسط استمرار العمليات العسكرية

تسلمت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، يوم الاثنين، الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب العراقي، وذلك في ظل الظروف الحربية التي تشهدها المنطقة.

وبحسب خبر لوكالة "فارس" الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، فقد أكدت معاونة شؤون القانون الدولي الإنساني في الهلال الأحمر الإيراني، راضية عاليشوندي، أن الشحنة الجديدة تم تحويلها رسمياً إلى منظمة الإغاثة والإنقاذ.

وأوضحت أن المساعدات تضمنت معدات تقنية مخصصة لإزالة الأنقاض، ومستلزمات إيواء ومعيشة (أصناف بيئية)، إمدادات طبية وكميات من المواد الغذائية.

وأشارت عاليشوندي إلى أن هذه المبادرة جاءت استجابة لفتوى المرجع الديني الأعلى في النجف، آية الله علي السيستاني، وبالتنسيق مع العتبات المقدسة في العراق.

وفي سياق استعراض الدعم الخارجي، كشفت المسؤولة الإيرانية عن قائمة الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية حتى الآن، وشملت: روسيا، الصين، الهند، أذربيجان، أرمينيا، أوزبكستان، طاجيكستان، تركمانستان، وجمهورية داغستان.

وشددت عاليشوندي على أن طهران لم تتقدم بطلبات رسمية للإغاثة الدولية، قائلة: "هذه المساعدات وصلت بشكل تطوعي بالكامل، وتمت إدارتها عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية".

يأتي وصول هذه الشحنات في وقت حساس تمر به البلاد، مما يعكس تحركاً إقليمياً ودولياً لتخفيف حدة التداعيات الإنسانية الناجمة عن النزاع القائم.