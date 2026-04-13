إيران تتحدى التصعيد الأميركي بعبور ناقلات نفطية عبر مضيق هرمز

شفق نيوز- لندن

أظهرت بيانات شحن حديثة، يوم الاثنين، أن ناقلتين نفطيتين غادرتا منطقة الخليج، عبر مضيق هرمز، وذلك قبيل بدء الحصار الذي تعتزم الولايات المتحدة فرضه على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.

وبحسب بيانات صادرة عن شركتي كبلر ومجموعة بورصات لندن، فإن الناقلة (أورورا) كانت محملة بمنتجات نفطية إيرانية، في حين تحمل الناقلة (نيو فيوتشر) شحنة من وقود الديزل تم تحميلها من ميناء الحمرية في الإمارات.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاستعدادات الأميركية لفرض قيود بحرية على حركة الملاحة المرتبطة بإيران.

وكانت المحادثات الأميركية الإيرانية التي استمرت لساعات طويلة في باكستان، قد انتهت دون التوصل إلى اتفاق، ما وضع وقف إطلاق النار الهش على المحك.

وقاد المفاوضات نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، إلى جانب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، لكنها تعثرت بسبب الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.

وأعلن الجيش الأميركي، فرض حصار على جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، مع السماح بمرور السفن التي لا تتوقف في إيران، في خطوة تهدف إلى خنق صادرات طهران النفطية.

في المقابل، رفضت إيران هذه الخطوة بشدة، حيث أكد محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى، أن بلاده "لن تسمح" بفرض الحصار، مشيراً إلى امتلاكها "قدرات كبيرة غير مستغلة" لمواجهته.

كما حذر الحرس الثوري من أن "أي اقتراب عسكري من المضيق سيعتبر انتهاكاً لوقف إطلاق النار، ما يرفع احتمالات الاحتكاك المباشر في واحد من أكثر الممرات حساسية في العالم".