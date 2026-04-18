إيران تتحدث عن مقترحات أميركية جديدة: لن نتساهل في أي شيء

أعلن ‏مجلس الأمن القومي الإيراني، يوم السبت، دراسة مقترحات أميركية جديدة وصلت عبر إسلام آباد.

ونقل التلفزيون الإيراني عن ‏المجلس الأعلى للأمن القومي قوله، إن طهران لم ترد بعد على المقترحات الأميركية.

وأضاف مجلس الأمن القومي: "فريقنا المفاوض لن يساوم ولن يتساهل في أي شيء"، مبيناً أن "سيطرة إيران على مضيق هرمز تشمل دفع رسوم".

وأعلن وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، يوم الخميس الماضي، استعداد الولايات المتحدة وإيران لإجراء جولة محادثات في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، إلا أنه لم يحدد موعداً لهذه الجولة.

وأعلن المتحدث العسكري باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني في وقت سابق من اليوم السبت، إعادة إغلاق مضيق هرمز كما كان الحال خلال النزاع العسكري الذي شهدته المنطقة طيلة 40 يوماً، مؤكداً أن المضيق سيبقى تحت إدارة القوات المسلحة و بمراقبة مشددة.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أعلن يوم أمس الجمعة أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً أمام جميع السفن التجارية حتى نهاية مدة وقف إطلاق النار.

وقال عراقجي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إنه "عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، يُسمح بمرور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار".