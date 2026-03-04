إيران تتبنى قصف مقر للمعارضة في إقليم كوردستان: كانت تخطط لعملية برية

شفق نيوز- طهران

أعلنت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" العسكري في إيران، فجر اليوم الأربعاء، استهداف مقر للمعارضة الكوردية الإيرانية بإقليم كوردستان العراق، وذلك مع دخول اليوم الخامس من الحرب.

وذكر المتحدث باسم القيادة إبراهيم ذو الفقاري: "استهدفنا جماعات انفصالية بإقليم كوردستان، كانت تخطط لاختراق الحدود وشن عمليات".

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، عن استهداف القاعدة الأميركية في أربيل بعشرات الطائرات المسيرة.

والأحد الماضي، كشف مصدر محلي، عن استهداف مقر تابع لأحد الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة في قرية زڕگۆيز التابعة لناحية تانجرو بمحافظة السليمانية، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وتتعرض مدينة أربيل منذ عدة أيام لقصف صاروخي واستهداف بطائرات مسيرة على قاعدة حرير العسكرية ومطار أربيل الدولي.

كما تشهد الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة تصاعداً في الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، بالتزامن مع اتساع المواجهة الإقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، تبنّت فصائل عراقية متحالفة مع طهران، تعمل تحت مسميات "المقاومة الإسلامية"، تنفيذ عشرات العمليات ضد ما تصفه بـ"القواعد الأميركية" داخل العراق وفي المنطقة منذ بدء التصعيد، فيما أعلنت السلطات في أكثر من مناسبة اعتراض مسيّرات أو وقوع انفجارات قرب مواقع حساسة.