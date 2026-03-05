إيران تتبنى قصف أربيل بالطائرات المسيرة

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، يوم الخميس، بتنفيذ القوات الإيرانية هجوما على مدينة أربيل بالطائرات المسيرة.

وجاء في خبر الوكالة: هجوم بطائرات مسيرة تابعة للقوات البرية على مقر قيادة القوات الأميركية في العراق.

وأضافت "قبل ساعات، شنت طائرات مسيرة تابعة للقوات البرية الإيرانية هجومًا على مقر قيادة القوات الأميركية في أربيل، العراق.

وتعرضت أربيل، لقصف مكثف منذ فجر اليوم الخميس، استهدف اماكن عديدة، بينها مجمع سكني وكنيسة، إلى جانب بعض المواقع قرب مطارها الدولي.