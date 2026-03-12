إيران تبدأ هجوماً على إسرائيل وتستهدف البحرين

شفق نيوز- طهران/مسقط

بدأت إيران، مساء الخميس، موجة قصف جديدة على إسرائيل رداً على هجماتها التي بدأت على العاصمة الإيرانية طهران قبل قليل، في حين أُطلقت صافرات الإنذار في البحرين، بالتزامن مع هذه الهجمات.

ونقل التلفزيون الإيراني، في خبر عاجل له، أن "موجة جديدة من القصف بدأت على إسرائيل".

بالتزامن، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إطلاق صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين في البلد إلى "الهدوء والتوجّه لأقرب مكان آمن".

وبدأ الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق مساء الخميس، موجة هجمات جديدة على العاصمة الإيرانية طهران، حيث سُمعت أصوات الدفاعات الجوية في مناطق عديدة.

وتعليقاً على الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "هجومنا الواسع على طهران يستهدف منشآت للنظام الإيراني".

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، قد رد مساء الخميس، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أشار فيها إلى أنه سيتمكن من إنهاء الحرب وقت ما يريد، مشيراً إلى أن إشعال الحروب أمر سهل، لكن إنهاءها ليس بالأمر الذي يمكن أن يحدث عبر بضع تغريدات، وفق تعبيره.