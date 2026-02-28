إيران تبدأ هجوماً بالمسيرات على اسرائيل وقطر والإمارات تعلن التصدي لهجمات جديدة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإيراني، يوم السبت، إطلاق عشرات الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، رداً على الهجمات التي طالت العديد من المواقع في إيران.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، نجاحها في التصدي للموجة الثالثة من الهجمات الصاروخية التي استهدفت مناطق عدة.

وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الدفاعات رصدت التهديد فوراً وتعاملت معه، وأسقطت جميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي القطرية، دون وقوع أي أضرار أو إصابات".

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، استمرار الجهات الأمنية والعسكرية في متابعة الوضع لحماية الأجواء والمواطنين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار الدولة.

في غضون ذلك، أشارت وزارة الدفاع الإماراتية، إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت بنجاح موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية، مؤكدة عدم وقوع أي أضرار.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.