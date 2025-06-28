إيران تبدأ تشييع 56 قائداً وعالماً نووياً قتلوا في الحرب الإسرائيلية.. (صور + فيديو)

شفق نيوز - طهران

بدأت صباح اليوم السبت في إيران مراسم التشييع الرسمية لـ 56 من القادة العسكريين والعلماء النوويين الذين قتلوا في ضربات إسرائيلية خلال حرب الـ12 يوماً، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

وأعلنت مذيعة التلفزيون الرسمي بدء مراسم "تكريم الشهداء"، في حين عرضت مشاهد من طهران تُظهر حشوداً ترفع أعلام إيران وصور القادة العسكريين الذين قضوا خلال النزاع.

وأقيمت مراسم التشييع من أمام بوابة جامعة طهران باتجاه ميدان آزادي، فيما أكد الحرس الثوري أن هذه المراسم "جماهيرية وبمشاركة واسعة من الشعب الإيراني".

وشارك في مراسم تشييع رئيس السلطة القضائية الإيرانية وقائد فيلق القدس إسماعيل قااني، والرئيس مسعود بزشكيان.

وكان الجيش الإيراني أعلن أمس الجمعة مقتل 56 من عناصره خلال المواجهة مع إسرائيل، بحسب وكالة "مهر" للأنباء، في حين أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية السبت يوم حداد وطني.

يُذكر أن إسرائيل شنت في 13 يونيو/ حزيران هجوماً أدى إلى مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء والمدنيين، قبل أن تقوم الولايات المتحدة في 22 يونيو/ حزيران بضربات على المنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، قتلت إسرائيل أكثر من 20 مسؤولاً عسكرياً رفيع المستوى، بعضهم داخل منازلهم.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد مسؤول عسكري إسرائيلي كبير الجمعة أن بلاده قتلت أكثر من 30 مسؤولاً أمنياً إيرانياً و11 خبيراً نووياً خلال الحرب.