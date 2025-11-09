إيران تبدي استعدادها للمساعدة في حل الخلافات بين باكستان وأفغانستان

شفق نيوز- طهران

أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، يوم السبت، استعداد بلاده لأي مساعدة لحل الخلافات وتخفيف التوتر بين باكستان وأفغانستان.

بحسب وكالة "مهر" للأنباء شبه الرسمية الإيرانية، فإن "عراقجي، ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني، محمد إسحاق دار، آخر تطورات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها".

وأكد عراقجي على أهمية "العلاقات الراسخة والودية بين البلدين"، مؤكدًا عزم إيران على "توسيع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات".

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني عن قلقه "إزاء الوضع الراهن بين أفغانستان وباكستان"، مؤكدا على "ضرورة مواصلة الحوار بين الجانبين بالتعاون مع الدول المؤثرة في المنطقة لحل الخلافات وتخفيف التوتر، معلنًا استعداد إيران لأي مساعدة لتحقيق هذا الهدف".

وشرح وزير الخارجية الباكستاني آخر "المستجدات و نتائج المحادثات بين بلاده وأفغانستان عقب التطورات الأخيرة"، مشددًا على "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة"،فيما اتفق الجانبان على "مواصلة المشاورات في هذا الصدد".

وأعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، أمس الأول الجمعة، انهيار محادثات السلام مع أفغانستان في إسطنبول، التي كانت تهدف إلى وقف تجدد الاشتباكات الحدودية.

فيما حمّلت باكستان، الخميس الماضي، أفغانستان مسؤولية إطلاق النار على الحدود بين البلدين، مؤكدة أنها ردّت على ذلك في شكل "مدروس"، بعد اتهام كابول إسلام آباد بمهاجمة أراضيها رغم وقف إطلاق النار الساري منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر.