إيران تبدي استعدادها لدراسة وساطة روسية - صينية بشأن تعاونها النووي

شفق نيوز- طهران

أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني، كمال خرازي، يوم الثلاثاء، أن الجانب الإيراني مستعد للنظر في مقترحات الوساطة المقدمة من روسيا والصين بشأن استعادة تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال خرازي، بحسب "سبوتنيك"، حول ما إذا كانت إيران ترى روسيا والصين كوسيطين محتملين لتطوير أشكال جديدة من التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: "نعم، إذا طُرح مثل هذا المشروع، سنقوم بدراسته".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إنه "على إيران أن تحسن بشكل جدي مستوى تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب تصاعد التوتر مع الدول الغربية".

وفي 13حزيران/ يونيو الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.