إيران تبدي استعداداً لتنازلات نووية مشروطة برفع العقوبات

شفق نيوز- طهران

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، يوم الأحد، أن إيران مستعدة للنظر في تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة إذا بدى الأميركيون استعدادا لمناقشة رفع العقوبات.

وأضاف روانجي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن "الكرة في ملعب أميركا لتثبت أنها تريد إبرام اتفاق، إذا كانوا صادقين، فأنا واثق أننا سنكون على طريق الاتفاق".

وأوضح أن "طهران عرضت تخفيف تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% كدليل على استعدادها لتقديم تنازلات، وقائلا :(نحن مستعدون لمناقشة هذا وغيره من القضايا المتعلقة ببرنامجنا إذا كانوا مستعدين للحديث عن العقوبات)"، لكنه شدد على أن "صفر تخصيب لم يعد مطروحا على الأقل من جانب إيران فهي لم تعد على الطاولة".

وقال روانجي: "عندما تعرضنا لهجوم من الإسرائيليين والأميركيين، جاءت صواريخنا لإنقاذنا، فكيف يمكن أن نقبل بحرمان أنفسنا من قدراتنا الدفاعية".

وتابع يقول "نسمع أنهم مهتمون بالمفاوضات.. قالوا ذلك علنا، وقالوه في محادثات خاصة عبر عُمان إنهم يريدون حل هذه القضايا سلميا".

وحذر روانجي من أن "حربا أخرى ستكون مؤلمة وسيئة للجميع.. الجميع سيتضرر، خصوصاً من بادر بالعدوان"، وأردف يقول "إذا شعرنا أن هناك تهديداً وجودياً، فسنرد وفقاً لذلك.. ليس من الحكمة حتى التفكير في مثل هذا السيناريو الخطير، لأن المنطقة بأكملها ستدخل في فوضى".

وعبر عن أمله النجاح "عبر الدبلوماسية، رغم أننا لا نستطيع أن نكون متأكدين بنسبة 100%"، مشيراً إلى أن إيران "يجب أن تبقى يقِظة حتى لا تُفاجأ".

وتأتي تصريحات روانجي بعد الحديث عن إجراء مفاوضات سيجريها المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع إيران يوم الثلاثاء في جنيف، مع ممثلين عن سلطنة عمان كوسطاء، وفقا لما نقلته رويترز عن مصدر مطلع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر، أمس الأول الجمعة، عن تأييده لإمكانية حدوث تغيير في النظام الإيراني، وأعلن أن "قوة هائلة" ستكون قريبا في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أرسلت فيه وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة.