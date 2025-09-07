إيران تبحث مع الطاقة الذرية آلية تنفيذ الالتزامات بعد استهداف المنشآت النووية

شفق نيوز- طهران

أعلن السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، عن تفاصيل الجولة الثالثة من المفاوضات الفنية بين طهران والوكالة في فيينا، والتي عقدت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وقال نجفي بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، إن "الجولة الجديدة من المحادثات تناولت آلية تنفيذ التزامات الضمانات في ظل الوضع الجديد بعد الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، وبناء على قرار مجلس الشورى الإسلامي"، مشيرا إلى أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول بنود نص التوجيهات".

وكشف تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 3 أيلول/سبتمبر الجاري، أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية، وذلك قبل الهجوم الإسرائيلي على منشآتها النووية في 13 حزيران/يونيو الماضي.

وأشار التقرير، إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في شكل سادس فلوريد اليورانيوم القابل للتخصيب عبر أجهزة الطرد المركزي، بلغ 440.9 كيلوغرام حتى تاريخ 13 حزيران/يونيو الماضي.

ووفقا لتعريف الوكالة، فإن 125 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% كافية نظريا لإنتاج قنبلة نووية واحدة في حال زيادة نسبة التخصيب.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد ذكر في وقت سابق، أن الحوار والتواصل مع أمريكا، بشأن برنامج طهران النووي، "لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام".

وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلا".