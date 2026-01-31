إيران: انفجار بندر عباس ناجم عن تسرب للغاز

شفق نيوز- طهران

أعلنت سلطات الدفاع المدني في إيران، مساء اليوم السبت، أن الانفجار الذي وقع في مبنى بمدينة بندر عباس على ساحل الخليج العربي في جنوب البلاد ناجم عن تسرب للغاز.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول فرق الإطفاء في المدينة محمد أمين لياقت قوله "السبب الأولي للحادث هو تسرب للغاز، ما تسبب بانفجار".

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر أن الانفجار طال مبنى مؤلفاً من ثمانية طوابق، ما أدى إلى "تدمير طابقين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات والمتاجر" في محيط جادة معلّم في المدينة الجنوبية، مضيفاً أن فرق الإنقاذ والإطفاء كانت في المكان لتقديم المساعدة.

إلى ذلك، نفت وكالة تسنيم الإيرانية، في وقت سابق من اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة حول اغتيال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة.

وتزامن هذا الانفجار في ظل توتر على خلفية تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشنّ عملية عسكرية ضد طهران، وتأكيد الأخيرة أنها سترد بقوة على أي ضربة.