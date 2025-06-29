إيران.. انفجار بمصفاة تبريز يوقع 8 إصابات

شفق نيوز – طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، بإصابة 8 أشخاص جراء انفجار خزان نيتروجين في مصفاة تبريز شمال غرب البلاد.

وذكرت وكالة "إسنا"، أن "انفجار خزان النيتروجين في مصفاة تبريز أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح طفيفة".

وأضافت: "بسبب زيادة الضغط وخلل فني، انفجر خزان النيتروجين".

وكشفت تقارير محلية، أن الانفجار أدى إلى تصاعد دخان كثيف في المنطقة.

وذكر إعلام رسمي إيراني أن مصفاة تبريز تعمل بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى عدم وقوع خسائر بشرية.