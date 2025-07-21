إيران.. اندلاع حريق كبير في منشأة نفطية بأصفهان (فيديو)

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، باندلاع حريق كبير بمصنع للمنتجات النفطية على طريق زيار شرقي أصفهان، دون توضيح حجم الخسائر، وأسباب الحريق.

فيما تداولت حسابات موثقة على "إكس"، مقطع فيديو قالت إنه يوثق الحريق، حيث بدت النيران تتصاعد مع كتلة كبيرة من الدخان الأسود، فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق.

ويأتي هذا الحريق بعد يومين من اندلاع حريق ضخم في مصفاة "آبادان"، أكبر مصفاة نفطية في جنوب إيران، ما أدى إلى مقتل موظف وإصابة عدد آخر من العاملين.