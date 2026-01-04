إيران.. الأمن الداخلي بدأ باعتقال قادة "أحداث الشغب"

شفق نيوز- طهران

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في إيران، العميد أحمد رضا رادان، يوم الأحد، البدء منذ الليلتين الماضيتين باعتقال من وصفهم بـ"قادة أحداث الشغب الحالية" في البلاد.

وبين العميد رادان في تصريح للتلفزيون الإيراني أنه "في البداية حدث اعتراض واحتجاج ذو جذور اقتصادية من قبل تجار السوق وكان تجار السوق محقون في مطالبهم فأنهم احتجوا على تقلبات سعر صرف العملات. لكن في اليوم التالي تحول الأمر إلى أحداث شغب في الشوارع".

وتابع: "ومنذ الليلتين الماضيتين بدأنا باعتقال هادف لمن يقودون أحداث الشغب سواء ميدانياً أو عبر الفضاء الافتراضي وقد تم إيقاف عدد كبير منهم"، بحسب ما نقلته وكالة "فارس".

وأضاف رادان "كما تم إيقاف من يقودون أحداث الشغب ميدانياً وعلى الأرض بين الجمهور ويقومون بتحريض المواطنين فقد تم أيضاً إيقاف عدد من هؤلاء الذين اعترفوا بتلقيهم (الدولارات)".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد علق على الاحتجاجات الأخيرة، مؤكداً أن مطالب المتظاهرين "الاقتصادية" محقة، لكن "العناصر المثيرة للشغب فلا جدوى من الحوار معها، حيث يجب إيقافها عند حدّها".

كما لفت في سياق حديثه عن من وصفهم بـ"المحرّضين والمرتزقة التابعين للعدوّ، هم من يقفون خلف التجّار، وردّدوا شعارات معادية للإسلام، ومعادية لإيران".

وتقول الشرطة الإيرانية، إن الاحتجاجات في البلاد تتسع وتزداد عنفاً، محذرة في الوقت ذاته من "انتفاضة مسلحة"، بحسب وكالة أنباء "فارس".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد هدّد بالتدخل إذا قُتل محتجون سلميون في إيران، وذلك مع تصاعد تقارير العنف وسقوط قتلى في عدة مناطق من البلاد.