إيران: الملف النووي لن يحل إلا عبر المفاوضات فقط

شفق نيوز- الدوحة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، أن الملف النووي الإيراني لن يحل إلا عبر المفاوضات فقط.

وقال عراقجي، خلال مشاركته في منتدى الجزيرة 2026 بالدوحة، إن "المفاوضات مع واشنطن انطلقت بشكل جيد لكنها لا تزال طويلة لبناء الثقة"، موضحاً أن "المحادثات كانت غير مباشرة وتركزت على الملف النووي فقط".

وأكد أن "التخصيب النووي حق مؤكد لإيران ويستمر مهما كانت الضغوط أو الهجمات"، مضيفاً أنهم "مستعدون للتوصل إلى اتفاق مطمئن بشأنه، لكنه شدد على أن الصواريخ الإيرانية شأن دفاعي ولا يمكن التفاوض بشأنها الآن أو في المستقبل".

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى أن "المفاوضات يجب أن تتم بعيداً عن أي تهديد أو ضغوط، وأن النجاح يقوم على بناء الثقة وتحقيق مكاسب متبادلة"، مؤكداً أن "الملف النووي لن يحل إلا عبر المفاوضات".

وانتهت، أمس الجمعة، الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت، في العاصمة العمانية مسقط.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من أمس الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".