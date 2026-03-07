مقر خاتم الأنبياء: المصالح الأميركية والإسرائيلية بالمنطقة ستتعرض لضربات مدمرة

شفق نيوز - طهران

توعد مقر خاتم الانبياء للقوات المسلحة الايرانية، يوم السبت، بشن ضربات عسكرية مدمرة تستهدف المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، وذلك رغم الوعود التي أطلقها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعدم مهاجمة الدول المجاورة للبلاد.

وذكر المقر، أنه "استنادا إلى تصريحات الرئيس الإيراني نؤكد بأن قواتنا المسلحة تحترم مصالح وسيادة الدول المجاورة"، مؤكدا أن القوات المسلحة الايرانية "لم تقم حتى الآن بأي اعتداء عسكري على الدول المجاورة".

وأضاف "نؤكد بأن جميع القواعد العسكرية والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في البحر والجو والبر بالمنطقة ستتعرض لضربات مدمرة".

وتأتي هذه التصريحات بعد تقديم الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اعتذار بلاده للدول المجاورة على أي أضرار غير مقصودة خلال الحرب الإسرائيلية الأميركية، داعياً إياها إلى التصدي للمجموعات التي تسعى لاستهداف أمن إيران عبر أراضيها.

وقال بزشكيان في كلمة متلفزة، إن "بلادنا لا تحمل أي عداء تجاه دول الجوار. نعتذر للدول المجاورة على أي أضرار غير مقصودة، و نطالبها بالتصدي للمجموعات التي تسعى لاستهداف أمن إيران من أراضيها".

وأشار إلى أن "مجلس القيادة المؤقت قرر أنه لن يتم مهاجمة أي دولة مجاورة أو إطلاق الصواريخ، إلا إذا وقع هجوم على إيران انطلاقاً من أراضي تلك الدول".

وشدد الرئيس الإيراني على أن "بلاده ملتزمة بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، وأن دعم الشعب الإيراني لقيادته وقواته المسلحة يحبط مخططات الأعداء".

وأضاف: "استسلام إيران حلم لن يتحقق أبدا، وسنصمد حتى آخر رمق لإخراج بلادنا من هذه الأزمة".