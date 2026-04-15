إيران: العودة للمفاوضات ستكون بعد دراسة نتائج الاجتماع مع الوفد الباكستاني

شفق نيوز- طهران

أفاد إعلام إيراني، مساء اليوم الأربعاء، بأن اجتماع الوفد الباكستاني مع المسؤولين الإيرانيين أسفر عن إعلان الفريق الإيراني بأنه سيجري "التحقيقات اللازمة"، ثم سيُتخذ قراراً بشأن الجولة القادمة من المفاوضات، فيما اعتبر وقف إطلاق النار في لبنان "مؤشراً إيجابياً" لقرار إيران بشأن الجولة القادمة من المفاوضات.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، عن مصدر مطلع قوله إنه "بعد اجتماع الوفد الباكستاني برئاسة رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير مع المسؤولين الإيرانيين اليوم، سيُجري الفريق الإيراني التحقيقات اللازمة، ثم سيُتخذ قراراً بشأن الجولة القادمة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار في لبنان يُعدّ مؤشراً إيجابياً لقرار إيران بشأن الجولة القادمة من المفاوضات، لكن على الولايات المتحدة الالتزام بالإطار المنطقي للمفاوضات وعدم عرقلة العملية بتجاوز حدودها أو انتهاك الوعود التي قطعتها قبل وقف إطلاق النار".

ووفقاً لوكالة "تسنيم"، تشير تقارير إعلامية أميركية إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لبدء الجولة القادمة من المفاوضات، لكن الوفد الإيراني شدد على ضرورة التزام الولايات المتحدة ببعض المبادئ اللازمة لبدء مفاوضات منطقية.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الى العاصمة الإيرانية طهران استعداداً لجولة مفاوضات جديدة.

وذكر التلفزيون الإيراني، أن الوفد الباكستاني يحمل رسالة أميركية إلى طهران والتحضير لجولة محادثات مقبلة.

ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن مصادر قولها، إن توجيهات صدرت لضمان الجاهزية اللوجستية والأمنية لاستضافة محادثات إيران وأميركا.

وأضافت المصادر، أن هناك ترجيحات بعقد جولة ثانية من محادثات إيران وأميركا بإسلام آباد الأسبوع المقبل.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن رد فعل إيران على الحصار البحري يعكس إدراكها "أننا قد سحقناهم تماماً"، مشدداً على أن أي اتفاق معها مشروط بالتخلي عن طموحها النووي.