إيران.. السجن 7 سنوات إضافية للحائزة على جائزة نوبل للسلام

شفق نيوز- طهران

أفاد أنصار نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام، بأن محكمة إيرانية قضت بسجنها لأكثر من سبع سنوات إضافية بعد أن خاضت إضرابا عن الطعام.

وقال أنصار محمدي إن القرار جاء في ظل حملة قمع تشهدها طهران ضد المعارضين بعد تظاهرات شعبية واسعة أسفرت عن وفاة العشرات على يد قوات الأمن.

وذكر محامي محمدي مصطفى نيلي أن الحكم صدر السبت عن محكمة ثورية في مدينة مشهد شمل ست سنوات بتهمة "التجمهر والتآمر"، وسنة ونصف السنة بتهمة "نشر الأكاذيب"، بالإضافة إلى حظر سفر لمدة عامين ونفي داخلي لمدة سنتين إلى مدينة خوسف، على بعد نحو 740 كيلومترا جنوب شرق طهران.

ويأتي هذا الحكم في وقت تحاول فيه إيران التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وسط توترات سياسية وإشارات من طهران على موقف متشدد بعد مفاوضات جرت في سلطنة عُمان، ولم تصدر السلطات الإيرانية تأكيدا رسميا بعد بشأن الحكم.

وتبلغ نرجس محمدي من العمر 53 عاما، ونالت جائزة نوبل للسلام عام 2023.